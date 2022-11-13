В воронежском райцентре нерадивый отец встретил кулаками участкового

36-летний житель Россошанского района предстанет перед судом за насилия в отношении полицейского. Участковый вместе с комиссией проверял условия проживания школьника. Однако пьяный отец мальчика набросился на представителя власти с кулаками. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области в воскресенье, 13 ноября.

Мужчина выражался нецензурными словами. Участковый неоднократно требовал это прекратить. Вместо этого хозяин дома ударил полицейского. После этого дебошира доставили в отдел полиции.

На предварительном следствии обвиняемый полностью признал свою вину. Следователи утвердили обвинительное заключение и направили материалы уголовного дела в суд.