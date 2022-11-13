На Левом берегу Воронежа пропала 13-летняя школьница

Поисково-спасательный отряд "Регион 36" Фото: Предоставлено

В Воронеже объявили поиски пропавшей 13-летней девочки. Анастасия Дынина ушла из дома на улице Ростовская в субботу, 12 ноября. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Регион 36»

Девочка ростом 158 сантиметров, худощавого телосложения. У нее темно-русые волосы, стрижка под каре. В день исчезновения школьница была одета в джинсовую куртку с меховой подкладкой, черные брюки с карманами, черные ботинки и черную шапку с бумбоном.

Всех, кому известна любая информация о пропавшей, просят позвонить по телефонам 112 или 8 920 404 60 00.