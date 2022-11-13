Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 ноября 2022 11:52

Воронежских водителей предупредили о дожде, снеге и сильном ветре

Автомобилистов просят быть внимательней на дорогах
Мария Щербакова

В Воронежской области ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, с порывами ветра до 20 метров в секунду. Об этом заявили в компании «Автодор». Водителей просят быть внимательнее на дорогах. Предупреждение будет действовать в воскресенье, 13 ноября.

Автомобилистам напомнили о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции. Кроме того, тем, кто еще не сменил летнюю резину на зимнюю, следует поторопиться с этим.

Напомним, сильный ветер задержится в регионе в начале рабочей недели. При этом, по прогнозам синоптиков, сильных осадков в понедельник и вторник не будет.