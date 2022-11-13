Еще 98 жителей Воронежской области заразились ковидом

Госпитализировали 13 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Воронежской области положительные тесты на коронавирус получили еще 98 человек. Общее количество заразившихся с начала пандемии достигло 466 877. Такие данные представил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией в воскресенье, 13 ноября.

Умерло за последние сутки трое воронежцев. В целом ковид унес жизни 8 567 жителей региона. С тяжелой формой заболевания госпитализировали 13 человек. При этом выписали с больничного 85 воронежцев.

Для сравнения, днем ранее выздоровевших было 88, а заболевших 100. Тогда от осложнений скончались двое.