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НовостиОбщество13 ноября 2022 11:04

Еще 98 жителей Воронежской области заразились ковидом

Умерло за сутки три человека
Мария Щербакова
Госпитализировали 13 человек

Госпитализировали 13 человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Воронежской области положительные тесты на коронавирус получили еще 98 человек. Общее количество заразившихся с начала пандемии достигло 466 877. Такие данные представил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией в воскресенье, 13 ноября.

Умерло за последние сутки трое воронежцев. В целом ковид унес жизни 8 567 жителей региона. С тяжелой формой заболевания госпитализировали 13 человек. При этом выписали с больничного 85 воронежцев.

Для сравнения, днем ранее выздоровевших было 88, а заболевших 100. Тогда от осложнений скончались двое.