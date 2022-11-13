В Воронежской области пассажирский автобус столкнулся с легковушкой

Водителя легковушки доставили в больницу Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель пассажирского автобуса спровоцировал ДТП в Калачеевском районе. Он находился не на маршруте, поэтому пассажиров внутри не было. Авария произошла на дороге «Калач – Новая Криуша – с. Скрипниково» в 15.20 субботы, 12 ноября. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, 63-летний мужчина при повороте налево не уступил дорогу ВАЗ-21074. Автомобили столкнулись. В результате пострадал водитель легковушки, 42-летний житель села Новая Криуша. Его доставили в больницу. По факту сотрудники ГИБДД проводят проверку.