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НовостиПроисшествия13 ноября 2022 10:43

В Воронежской области пассажирский автобус столкнулся с легковушкой

Пострадал один человек
Мария Щербакова
Водителя легковушки доставили в больницу

Водителя легковушки доставили в больницу

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель пассажирского автобуса спровоцировал ДТП в Калачеевском районе. Он находился не на маршруте, поэтому пассажиров внутри не было. Авария произошла на дороге «Калач – Новая Криуша – с. Скрипниково» в 15.20 субботы, 12 ноября. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, 63-летний мужчина при повороте налево не уступил дорогу ВАЗ-21074. Автомобили столкнулись. В результате пострадал водитель легковушки, 42-летний житель села Новая Криуша. Его доставили в больницу. По факту сотрудники ГИБДД проводят проверку.