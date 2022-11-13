Пьяный воронежец сбил на переходе 59-летнюю женщину

Полицейские проводят проверку Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронеже пьяный водитель сбил на пешеходном переходе 59-летнюю женщину. Сейчас пострадавшая находится в больнице. ДТП произошло у дома №41 на Антоново-Овсеенко в 12.15 в субботу, 12 ноября. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Аварию допустил 26-летний житель Северного микрорайона. Он ехал за рулем «Ниссана» по Антонова-Овсеенко со стороны Бульвара Победы. После аварии сотрудники ДПС предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения. Алкотестер показал 0,866 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того, оказалось, что мужчина ездил без полиса обязательного автострахования.