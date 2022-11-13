Воронежцев предупредили о сильном ветре в начале рабочей недели

Порывы достигнут 17 метров в секунду Фото: Олег ЗОЛОТО

Рабочая неделя в Воронежской области начнется с сильного ветра. Порывы будут достигать 17 метров в секунду. При этом сильных осадков синоптики не ожидают. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Так, в понедельник, 14 ноября, в регионе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем 1-6 градусов. В Воронеже 2-4 и 3-5 градуса соответственно. Также без существенных осадков.

Во вторник, 15 ноября, в регионе будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер северно-западный до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В областном центре 2-4 градусов мороза ночью, днем около 0.