Умер режиссер воронежского ТЮЗа Александр Латушко

Фото со станицы департамента культуры Воронежской области в соцсети "ВК" Фото: Предоставлено

12 ноября в Воронеже на 78 году умер заслуженный деятель искусств РФ Александр Латушко.

С 1970 года Александр Николаевич работал в Воронежском театре юного зрителя. В 1994 году стал его главным режиссером, а затем - художественным руководителем. В 1982 году Латушко удостоился звания заслуженного артиста РСФСР, в 2008 году - стал заслуженным деятелем искусств РФ.

С 2005 года Латушко являлся депутатом Воронежской областной думы четвёртого созыва и председателем комитета по культуре и историческому наследию.

- Культурное сообщество региона высоко ценит достижения Александра Николаевича. Будучи художественным руководителем ТЮЗа, репертуар театра пополнился множеством ярких театральных постановок. Его самоотдача и любовь к искусству на долгие годы определили направление творческой деятельности театра. Он пользовался уважением коллег, которые всегда прислушивались к его мнению, - отметили в департаменте культуры Воронежской области.