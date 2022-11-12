Завершилось расследование дела ударившего полицейского жителя Воронежской области

Инцидент произошел в Кантемировском районе Фото: из архива «КП»

Следствие поставило точку в расследовании дела 28-летнего жителя Воронежской области, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского и его публичном оскорблении.

По данным следствия, в ночь с 13 на14 августа 2022 года полицейский патрулировал территорию у Кантемировской районной больницы и обнаружил пьяного 28-летнего местного жителя. При попытке задержания нарушитель общественного порядка ударил сотрудника полиции и начал трясти его за форму.

Злоумышленник публично в присутствии посторонних лиц оскорбил стража поряка в неприличной форме, выразившись в его адрес нецензурными словами.

Несмотря на то, что дебошир не признал своей вины, следствие собрало достаточно доказательств для подтверждения его причастности к нарушению. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.