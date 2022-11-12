Суд наложил на воронежца штраф в 65 тысяч за рекламу наркотиков

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Воронежские оперативники задержали 22-летнего жителя Советского района Воронежа по подозрению в нанесении трафаретной рекламы на улицах города.

Проверка установила, что подозреваемый нанёс аэрозольной краской рекламу Интернет-магазинов по продаже наркотических средств на фасадах 13 воронежских домов.

- Сотрудники УНК ГУ МВД России по Воронежской области направили собранные материалы в Роскомнадзор с целью блокировки выявленного контента, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На задержанного составили 13 административных протоколов за пропаганду наркотических средств. Мировой суд Советского района наложил на него штраф в размере 65 тысяч рублей.