Воронежцам напомнили: пора вешать кормушки

Лучше всего разместить кормушку в саду Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

12 ноября в России отмечается экологический праздник – Синичкин день. В этот период года кормов зимующим птицам начинает остро не хватать, и люди помогают им, развешивая кормушки с пищей.

Зоологи из центра охраны животных «Наша природа» напомнили, что в организации подкорма есть нюансы, которые обязательно нужно учитывать.

Лучшей подкормкой для насекомоядных птиц является сало (без соли и специй), для зерноядных — семечки (несолёные и нежареные). Можно добавлять сушёные ягоды, дроблёные орехи, жёлуди, шишки, семена льна и других растений.

Категорически нельзя предлагать птицам пшено, хлебобулочные изделия, сладкое, испорченную еду и пищу с нашего стола. Лучше всего разместить кормушку в саду или во дворе, но можно прикрепить прямо к своему окну.

В качестве кормушки можно использовать:

- подвес (сделайте "бусы" или "шашлык" из сала для синичек);

- сетку (в ней удобно размещать орехи, сало и птичьи "пироги");

- домик (плюс — корм защищён от ветра, дождя и снега);

- бункер (кормушка с подачей корма из ёмкости).