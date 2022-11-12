За сутки жители Воронежской области потеряли 1,8 миллиона рублей

В пятницу семь жителей Воронежской области стали жертвами мошенничеств, потеряв в общей сложности больше 1,8 миллиона рублей.

34-летняя жительница Борисоглебска поверила незнакомому мужчине, который позвонил ей на телефон, представившись сотрудником полиции. Собеседник сообщил, что кто-то получил доступ к карте девушки и пытается снять с нее деньги.

Под предлогом получения оперативной информации незнакомец выяснил у потерпевшей ее личные данные и списал с ее расчетного счета 603 тысячи рублей.

По этому факту полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводятся мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.