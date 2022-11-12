Воронежцы помогли задержать напавшего с ножом на студента грабителя

Нападение произошло у банкомата Фото: из архива «КП»

По данным предварительного следствия, в 23 часа 40 минут 10 ноября текущего года 24-летний студент воронежского вуза вместе с девушкой находились у банкомата, расположенного на улице Кольцовской г. Воронежа. Он пытался осуществить операции через банкомат, используя свою банковскую карту. В это время со спины к молодым людям подошел неизвестный мужчина. Когда молодые люди обернулись, мужчина показал нож и через мгновение рука с ножом ударила в область шеи молодого человека.

Среди тех, кто помог задержать злоумышленника, оказался таксист. Он остановился на шум, вышел и помог очевидцам скрутить нападавшего. Вскоре прибыли полицейские.

Пострадавшему студенту вызвали скорую. Врачи оказали ему помощь и отпустили на домашнее долечивание.

- Злоумышленником оказался ранее несудимый 51-летний местный житель. Подозреваемый задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении последнего меры пресечения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По факту нападения возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.