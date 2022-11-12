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НовостиПроисшествия12 ноября 2022 7:53

В Воронежской области "Дэу Нексия" протаранил трактор "Белорус"

Водитель легковушки отделался легкими травмами
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

В пятницу, 11 ноября, на дороге в селе Озерки Бутурлиновского района Воронежской области произошло ДТП с участием трактора. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, 22-летний местный житель на «Дэу Нексия» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с трактором «Беларус», которым управлял 38-летний житель Бутурлиновского района.

В результате аварии водитель легкового автомобиля получил легкие травмы. Приехавшие врачи оказали ему первую помощь на месте ДТП и отпустили домой.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.