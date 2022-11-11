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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 16:29

18-летняя жительница Воронежа перевела мошенникам более 1,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В полицию Воронежа обратилась 18-летняя местная жительница. Она рассказала, что мошенники обманом похитили ее денежные средства. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 11 ноября.

Потерпевшая пояснила, что 17 октября ей на сотовый позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что якобы аферисты пытаются опустошить ее банковский счет и оформить на нее потребительский кредит. Предложил выход. Мол, надо оформить кредит на себя, чтобы заявки конфликтовали. Девушка послушала собеседника и кредитные деньги вместе с личными накоплениями перечислила на «безопасный счет».

Ущерб составил 1 659 000 рублей. После получения крупной суммы денег мошенники, естественно, больше не выходили на связь. Возбуждено уголовное дело.