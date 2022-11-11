Воронежских зрителей заставили танцевать: в Камерном отметили пятилетие хореографической труппы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Пять лет движения! 10 ноября в Камерном театре отметили первый юбилей танцевальной труппы. В зале был аншлаг, гости даже сидели на порожках! А поздравить с днем рождения приехали ведущие российские хореографы, которые сотрудничали с Камерным в эти годы а также друзья и критики.

Идея создания труппы современного танца принадлежала худруку театра Михаилу Бычкову.

- Я не жалею! Мы в жизни что-то оставляем после себя. И мне кажется, интересно сделать что-то, чего не было до тебя, что возникнет только потому, что ты в этом участвовал! Платоновский фестиваль позволил привезти в Воронеж звезд первой величины мирового хореографического искусства - и мы этим зажглись! Если бы этот проект в то время придумал кто-то рядом - я бы только рад был помочь. Но такая возможность объективно возникла только в Камерном. Ощущение причастности к созиданию, изменение культурной жизни Воронежа мне доставляет радость, - признался Михаил Владимирович. - Мне хочется, чтобы наша танцевальная компания стала гордостью Воронежа. В театре все не просто организовано, был определенный риск внедрять в успешную драматическую труппу хореографическую - это как привить к дереву новый сорт. Но мы пошли на этот шаг, и все получилось органично и красиво. И мне нравится, как сейчас сосуществуют под одной крышей Камерного две труппы - дополняя друг друга. Я рад, что сегодня уже выросла публика, которой не нужно объяснять, что такое современный танец - наши хореографические постановки собирают полные залы...

С момента возникновения танцевальная труппа Камерного выпустила 10 спектаклей. Многие из этих постановок стали номинантами и лауреатами престижной театральной премии «Золотая маска». Танцовщики Камерного принимали участие в Платоновском фестивале, а также известных танцевальных форумах страны Context. Diana Vishneva, Open Look и dancePlatForma.

Творческий путь труппы в этот вечер показали в ретроспективе – чередой номеров из поставленных спектаклей. В программу гала-концерта вошли отрывки из постановок «Apples&Pies. Ностальгия» Софьи Гайдуковой и Константина Матулевского, «Мы» Ольги Васильевой, «Безмолвная весна» Константина Кейхеля, «Зеркало» и «Плот Медузы» Павла Глухова, «Сны Междуречья» Виктории Арчая, «Танцуем Мандельштама».

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- У вас замечательная труппа. Ребята супер открытые, было приятно делиться с ними своими знаниями, опытом, мотивировать их! Я рад, что у вас есть место, куда хочется возвращаться. И все хореографы рады приезжать к вам. Хочется пожелать большого пути театру и труппе, танцовщикам - любознательности, пластичности, - пожелал хореограф Константин Кейхель.