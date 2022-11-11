Полиция заинтересовалась сносом памятника «неизвестному фашисту» в воронежской Россоши

Фото Николая Савченко

В Воронежской Россоши возбудили уголовное дело о вандализме после инцидента с разрушением памятника «неизвестному фашисту» еще в апреле 2022 года. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального управления ГУ МВД 11 ноября.

Лиц, причастных к этому, разыскивают. Пока их личности установить не удалось.

Напомним, памятник неизвестные повалили еще в середине апреля.

А 8 ноября о его демонтаже сообщил россошанский активист Николай Савченко. Он долгие годы добивался демонтажа скульптуры. Борьба активиста и его единомышленников с фашистским мемориалом и стремлением местных властей сохранить его продолжалась почти 20 лет.

Кстати, памятник пытались снести неизвестные неоднократно за это время. Чиновники продолжали упорно восстанавливать его. В последний раз этого делать не стали. Россошанцы считали, что в основании постамента лежали кости безымянного оккупанта. Но в 2018 году после выхода сюжета об этом на федеральном канале, местные чиновники останки изъяли.