Управляющую компанию воронежской особой экономзоны возглавит Олег Афанасьев

В АО «Воронежская индустриальная корпорация» снова смена руководства. Предыдущий гендиректор Алексей Камышев, проработав два года, покинул свой пост. Исполняющим обязанности стал Олег Афанасьев. Такие данные следуют из ЕГРЮЛ.

Ранее Афанасьев работал в должности заместителя гендиректора «ВИнКо», управляющей компании индустриального парка «Масловский» и особой экономической зоны «Центр», что находятся в Новоусманском районе.

Напомним, после создания «Воронежскую индустриальную корпорацию» возглавлял бывший вице-губернатор Сергей Куприн. Затем его на посту сменил Алексей Камышев - выходец из КБХА. Он занимал должность исполнительного директора предприятия до 2017 года.