В Воронеже прошел фестиваль производственной гимнастики

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

В этом году в воронежском городском фестивале производственной гимнастики приняли участие больше 30 воронежских коллективов из учреждений основного, дошкольного и дополнительного образования, культуры, здравоохранения, а также предприятий сферы услуг, финансового сектора, производственного цикла. Мероприятие проводится в городе с 2019 года с целью возрождения и популяризации среди воронежцев регулярных занятий производственной гимнастикой на рабочих местах.

Перед участниками фестиваля стояла задача разработать собственный комплекс упражнений и подготовить агитационные материалы, которые будут продвигать идею проведения регулярных спортивных занятий не только в их коллективе, но и в масштабах города.

Победителями городского этапа фестиваля жюри признало команды из детского сада при лицее №9 и детского сада №57. Второго места удостоились команды из детских садов общеразвивающего вида №34 и №124. А третье место досталось команде из центров развития ребенка детских садов № 103 и № 128.

Руководитель городского управления физической культуры и спорта Александр Бахтин поздравил победителей и призеров фестиваля, поблагодарив всех участников за вклад в популяризацию физической культуры, создание современных и комфортных условий труда и содействие укреплению здоровья сотрудников учреждений.

– Теперь победители смогут принять участие в областном этапе фестиваля и достойно представить наш город на уровне региона, – подытожил Александр Бахтин.