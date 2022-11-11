В Воронеже спасли провалившегося в бетонный колодец бобра

Фото из архива КП Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В районе Вогресовского моста возле водохранилища горожане обнаружили бобра в ловушке. Он провалился в бетонный колодец и выбраться самостоятельно не мог. От единого оператора экстренных оперативных служб сообщение о случившемся поступило в департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области 11 ноября.

Сотрудники ведомства выехали на место вместе с охотоведами. Для спасения попавшего в беду бобра решили использовать специальную петлю для отлова животных. Ею они достали грызуна из западни.

Животное осмотрели. Никаких внешних повреждений на нем не обнаружили.

- Его донесли до воды и отпустили на волю, - рассказали в пресс-службе департамента.