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НовостиОбщество11 ноября 2022 14:39

В Воронеже спасли провалившегося в бетонный колодец бобра

Грызуна донесли до воды и выпустили на волю
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В районе Вогресовского моста возле водохранилища горожане обнаружили бобра в ловушке. Он провалился в бетонный колодец и выбраться самостоятельно не мог. От единого оператора экстренных оперативных служб сообщение о случившемся поступило в департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области 11 ноября.

Сотрудники ведомства выехали на место вместе с охотоведами. Для спасения попавшего в беду бобра решили использовать специальную петлю для отлова животных. Ею они достали грызуна из западни.

Животное осмотрели. Никаких внешних повреждений на нем не обнаружили.

- Его донесли до воды и отпустили на волю, - рассказали в пресс-службе департамента.