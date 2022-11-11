В Воронеже поздравили школьников – победителей городских патриотических конкурсов

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

Руководитель управления образования и молодежной политики Воронежа Любовь Кулакова встретилась с воспитанниками городских военно-патриотических объединений, их педагогами и руководителями. К 80-летию со Дня освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков и Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн» в городе организуется серия мероприятий, патриотических конкурсов и викторин для школьников. Обращаясь к ребятам, Любовь Кулакова сказала:

- Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы сохранить историческую правду и память о событиях Великой Отечественной войны, а вы, обладая активной жизненной позицией, помогаете нам в этом. У вас уже прекрасно сформировано чувство патриотизма, уважения к памяти защитников Отечества, а благодаря вашей добровольческой деятельности это еще и транслируется в массы.

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

Руководитель управления образования и молодежной политики торжественно вручила победителям и призерам городского конкурса на лучшую организацию работы военно-патриотического объединения в 2021-2022 учебном году грамоты и кубки. Заслуженных наград удостоились ВПК «Арсенал» (руководитель Дмитрий Селин, гимназия УВК № 1), ВПК «Школа безопасности» (руководитель Юрий Лахматиков, Дом детства и юношества), юнармейский отряд «Юные патриоты» имени Героя Советского Союза А.П. Попова (руководитель Владимир Катасонов, лицей № 3), юнармейский отряд «Подвиг» (руководитель Дмитрий Селин, гимназия УВК № 1), юнармейский отряд «Сполох» (руководитель Ирина Тормышова, СОШ № 103).

Руководителей юных патриотов также отметили благодарностями городского управления образования и молодежной политики. Любовь Анатольевна поздравила всех с заслуженными наградами и сообщила, что по решению управления мэрия приобрела дополнительное оборудование для занятий по силовой, пожарной и огневой подготовке, а также туристское снаряжение и форму для воспитанников патриотических объединений.

Любовь Кулакова наградила и команды из гимназии № 2, общеобразовательных школ № 98 и № 28 получили дипломы, кубки и настольные игры, которые стали призерами муниципального этапа областной исторической викторины «Малый Сатурн».