К вечеру пятницы Воронеж сковали пробки в 7 баллов

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Вечером в пятницу, 11 ноября, в Воронеже снова фиксируется коллапс на дорогах. Сервис «Яндекс.Пробки» сообщает, что заторы составляют 7 баллов.

Судя по карте, причиной их стало увеличение количества автотранспорта в городе, поскольку крупных аварий автомобилисты не наблюдают на своем пути. Между тем, традиционно «стоят» магистрали практически во всех районах Воронежа. Малиновым пестрят Остужевское кольцо и выезд с Чернавского моста на улицу Брусилова.

В кольце заторов оказался Цирк. Здесь пробки на улице Ленина, Моисеева, Ворошилова и 20-летия октября. Тяжелая ситуация возле Галереи Чижова. А в Северный район пробка растянулась от ГЧ до Памятника Славы.