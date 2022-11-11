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НовостиОбщество11 ноября 2022 14:20

К вечеру пятницы Воронеж сковали пробки в 7 баллов

Хотя многочисленных аварий не наблюдается
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Вечером в пятницу, 11 ноября, в Воронеже снова фиксируется коллапс на дорогах. Сервис «Яндекс.Пробки» сообщает, что заторы составляют 7 баллов.

Судя по карте, причиной их стало увеличение количества автотранспорта в городе, поскольку крупных аварий автомобилисты не наблюдают на своем пути. Между тем, традиционно «стоят» магистрали практически во всех районах Воронежа. Малиновым пестрят Остужевское кольцо и выезд с Чернавского моста на улицу Брусилова.

В кольце заторов оказался Цирк. Здесь пробки на улице Ленина, Моисеева, Ворошилова и 20-летия октября. Тяжелая ситуация возле Галереи Чижова. А в Северный район пробка растянулась от ГЧ до Памятника Славы.