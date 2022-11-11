На вокзале «Воронеж-1» в выходные можно будет сделать прививку от ковида и гриппа

Фото из архива КП Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу и воскресенье, 12 и 13 ноября, в здравпункте, который расположен на территории железнодорожного вокзала «Воронеж-1» (площадь Черняховского, 1) будет работать прививочный пункт. Об этом рассказали в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

С 9.00 до 17.00 можно пройти вакцинацию от гриппа и COVID-19. Приглашаются все желающие. Прививки будут делать специалисты городской поликлиники №1.

В облздраве также пояснили, что иммунизацию от ковида будет доступна не только внутремышечно, но и назально. Такая вакцина есть в наличии.

Кроме того, пришедшим на прививку нужно захватить с собой документы для оформления: паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронежской области продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом. Уже третьи сутки увеличивается число заразившихся. К утру 11 ноября еще у 103 жителей региона обнаружили ковид, 24 из них попали в больницы.