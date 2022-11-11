В Воронеже пройдет бенефис известного актера

Роман Слатвинский в центре Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

24 ноября в театре драмы пройдет бенефис Романа Слатвинского. Артист служит в Кольцовском четверть века! За это время он исполнил более 50 ролей.

Слатвинский пришел в труппу после окончания актерского факультета Воронежского института искусств, где его руководителем курса был худрук театра Анатолий Иванов. Уже за одну из первых своих значительных ролей - Акима Акимыча Юсова в «Доходном месте» Островского - молодой актер получил областную театральную премию в номинации «Лучший дебют сезона». Профессиональное становление Слатвинского отметили в спектаклях «Вечно живые» по пьесе Розова, «Ревизор» Гоголя, «Лев зимой» Голдмена, «Банкрот» Островского, «Утиная охота» Вампилова. За роль Оргона в «Тартюфе» Мольера в 2013-м артист стал лауреатом международного фестиваля «Липецкие театральные встречи». В 2017 году Роман Слатвинский удостоен премии «Браво» за создание спектакля «Только этот день», как автор и режиссер.

В марте 2022 года Роману Слатвинскому присвоили звание «Заслуженный артист Воронежской области». На сегодняшний момент в его репертуаре роли в спектаклях «Метель» Сигарева, «Вишневый сад» Чехова, «Тиль» Горина, «Маскарад» Лермонтова, «Счастливый номер» Жан-Мари Шевре, «Бумажный солдатик» Окуджавы, «Пьеса без названия» Чехова, «Король Лир» Шекспира, «Ночь перед Рождеством» Гоголя.

В свой бенефисный вечер Роман Слатвинский выйдет на сцену в роли Поля в спектакле «Наши жены» по пьесе мастера современной французской комедии Эрика Ассуса. Трое друзей детства по традиции встречаются раз в неделю, чтобы поиграть в покер. Но в этот вечер безумная выходка одного из них может положить конец прочной 35-летней дружбе. Мужчины оказываются перед сложным выбором: держаться вместе до конца или оставить приятеля выпутываться самому.

По окончании спектакля состоится поздравление артиста. 16+