В Воронеже 3 дня будут ловить пьяных водителей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Госавтоинспекция предупредила воронежских водителей о сплошных проверках с 11 по 13 ноября. Автоинспекторы будут выявлять пьяных водителей. Рейд проведут для повышения безопасности дорожного движения

- Тактика «сплошных» проверок подразумевает остановку сотрудниками ГИБДД всех водителей транспортных средств без исключения на заранее установленных местах. Если инспектор предполагает, что водитель находится в нетрезвом состоянии, его освидетельствуют на состояние опьянения с помощью сертифицированного прибора, а при необходимости направят в медицинское учреждение для проведения проверки на наличие в организме наркотических средств, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

За 10 месяцев текущего года в Воронежской области произошло 199 ДТП по вине нетрезвых водителей зарегистрировано, в них 46 человек погибли и 249 получили ранения. Рост таких аварий зафиксирован на территории Калачеевского, Поворинского, Острогожского, Павловского, Подгоренского, Россошанского, Таловского районов.