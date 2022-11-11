В Воронежской области сельчанин угрожал знакомому убить его из охотничьего ружья

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Грибановском районе мировой суд рассмотрел уголовное дело в отношении 26-летнего Артема Кондаурова. Молодой человек, угрожавший знакомому охотничьим ружьем, признан виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом рассказали в облпрокуратуре 11 ноября.

Как установлено судом, инцидент произошел в июле 2022 года возле парка в селе Козловка Терновского района. Пьяный Кондауров поссорился со своим с 32-летним знакомым. Избил его, но и этого молодчику показалось мало. Тогда он достал из салона своего автомобиля незарегистрированное охотничье ружье и пригрозил убить оппонента.

Учитывая представленные доказательства, суд согласился с позицией прокурора о том, что исправление осужденного необходимо осуществлять в том же месте, где он совершил преступление, путем привлечения его к труду. Поэтому дебошира отправили на 180 часов обязательных работ. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Кроме того, за незарегистрированное ружье ему придется заплатить штраф в 5 тысяч рублей. Также Кондауров предстанет перед судом за совершение административного правонарушения по ст. 6.1.1 КоАП РФ по факту нанесения побоев потерпевшему.