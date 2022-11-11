В Воронеже квартиранта избили за оскорбление хозяйки

10 ноября медики одной из больниц вызвали полицию, когда в приемный покой привезли 56-летнего мужчину с множественными травмами головы, переломами позвонков и ребер, а также с правосторонним гидропневмотораксом. Оперативники выяснили, что потерпевшего избил внук хозяйки, у которой тот снимал комнату в доме на улице Крылова.

Квартирант поругался с пенсионеркой и оскорбил ее. Обиженная женщина рассказала о случившемся внуку и потребовала от родственника наказать обидчика. 28-летний внук хозяйки приехал и избил квартиранта, а сожительница потерпевшего позвонила в скорую. Эксперты оценили телесные повреждения потерпевшего как тяжкий вред здоровью.

Когда нападавшего задержали, он признался, что кулаками пытался отстоять честь бабушки. Теперь ему придется ответить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, мужчине грозит до восьми лет заключения.