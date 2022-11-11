Воронежцев пригласили послушать стихи молодых поэтов

13 ноября в библиотеке имени Никитина в рамках культурного проекта «Воронежская литературная осень-2022» пройдет литературно-музыкальный вечер «Друзей моих прекрасные черты». В нем примут участие поэты и публицисты Савелий Кострикин, Надежда Третьякова, Сергей Рыбкин, Павел Пономарев, Дарья Гузеева, Василий Нацентов, Ирина Ким, Владимир Межевитин.

- На встрече молодые поэты представят свои стихи, Владимир Межевитин прочитает сочинения воронежских классиков, Ирина Ким исполнит песни на стихи Касьян, Рыбкина, Нацентова. Участники встречи обсудят роль литературы в современной культуре, - сообщили в «Никитинке».

Литературно-музыкальный вечер «Друзей моих прекрасные черты» пройдет 13 ноября в 15.00 в корпусе библиотеки по адресу: ул. Орджоникидзе, 36, 2-й этаж. Вход свободный, 12+