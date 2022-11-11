В воронежских детсадах планируют увеличить оплату в 2023 году

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Размер родительской платы в муниципальных детских садах Воронежской области планируют увеличить в следующем году. Суммы вырастут с 1 января 2023 года. Это следует из проекта приказа регионального департамента образования, науки и молодежной политики. Документ опубликовали на сайте облправительства 9 ноября.

В нем говорится, что при кратковременном пребывании ребенка в детском саду - не более пяти часов в день с двухразовым питанием - родители будут платить 891 рубль в месяц (ранее 841 рубль).

С пятиразовым питанием, посещающего группу полного дня (до 12 часов), – придется выложить 3565 рублей в месяц.

С четырехразовым питанием, посещающего группу сокращенного дня (от 8 до 10 часов), – за ребенка надо будет внести 2674 рубля в месяц.

С шестиразовым питанием, посещающего группу круглосуточного пребывания, – 3743 рубля в месяц.

Уточняется, что при установлении оплаты учитывались затраты, связанные с приобретением расходных материалов для режима дня, личной гигиены и продуктов питания.