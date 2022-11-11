В Воронежской области в колонию отправили пьяного водителя, который врезался в столб и погубил пассажирку

В Таловском районе осудили 34-летнего водителя, который в состоянии опьянения устроил ДТП, в котором погибла 21-летняя девушка.

Авария произошла в мае 2022 в поселке Таловая. Водитель «ВАЗ-21101» в состоянии опьянения не справился с управлением, выехал на встречку, а потом на обочину и пешеходный тротуар, где снес опору ЛЭП. В аварии погибла 21-летняя пассажирка.

Суд отправил виновника ДТП на 5 лет 10 месяцев в колонию-поселение, лишил его прав на 2,6 года после отбытия срока и присудил выплатить близким потерпевшей 800 тысяч рублей компенсации морального вреда.