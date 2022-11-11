Воронежцы заподозрили нарушение закона при выборах председателя регионального отделения ДОСААФ

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Воронежцы из стрелкового клуба направили в Военную прокуратуру Воронежского гарнизона заявление с просьбой проверить законность выборов председателя регионального отделения ДОСААФ. По мнению авторов обращения, процедура была грубо нарушена:

- В соответствии с пунктом 8.14 раздела VIII устава ДОСААФ России председатель регионального отделения избирается на конференции. При этом кандидатура для голосования должна пройти предварительное согласование у губернатора области, - рассказал «Комсомолке» руководитель Воронежского стрелкового клуба.

Как выяснили общественники из официального ответа правительства, кандидатуру перед выборами с главой региона не согласовывали. Тем не менее, сейчас на официальном сайте регионального отделения ДОСААФ размещена информация о том, что в сентябре 2022 года председателем организации был избран Виктор Орлов.

Общественники просят изучить ситуацию и, в случае нарушения закона, принять меры прокурорского реагирования, вплоть до привлечения виновных к уголовной ответственности.