В Воронеже адвокат отделалась условным сроком за аферу с 5,5 млн

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Адвокат Елена Ж. получила условный срок за попытку обмануть родственницу своего подзащитного на 5,5 млн рублей. Женщину осудили за мошенничество. Это следует из данных, размещенных в картотеке на сайте Центрального райсуда.

Приговор юристу из Воронежа вынесли еще в середине октября. Напомним, в 2021 году она защищала в суде мужчину, который обвинялся как раз в мошенничестве. Адвокат выяснила, что у него не бедная мать и решила нажиться на женщине. Сказала, что у нее есть «свои люди» в правоохранительных органах. Якобы они за вознаграждение помогут получить в суде условный срок. Однако услуги стоят дорого 5,5 млн рублей.

При этом, как считало следствие, адвокат осознавала, что у нее нет полномочий влиять на решения, которые принимает суд. Сначала мать подзащитного согласилась, а потом, поразмыслив, обратилась к следователям. Защитницу задержали при передаче денег.