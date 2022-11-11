Под Воронежем по горячим следам задержали курьера мошенников, забравшего у пенсионерки 40 тыс рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

10 ноября в полицию обратилась 76-летняя жительница Павловска: у женщины выманили деньги мошенники на доверии. Пенсионерке позвонили на домашний телефон и сообщили, что ее внук попал в ДТП. Звонивший убедил ее, что именно ее родственник стал виновником аварии, в результате которой тяжело пострадали люди. И ему срочно нужны деньги на оплату лечения пострадавших и избавление от уголовного преследования. Пожилой женщине сказали, что она должна срочно собрать 400 тысяч рублей, тогда вопрос получится урегулировать. Испуганная женщина сообщила звонившему, что у нее в наличии только 40 тысяч рублей. Женщину убедили, что для первого взноса хватит и этой суммы. Деньги нужно положить в пакет и спрятать в кустах у калитки, их заберет коллега. Женщина сделала все в точности, как ей сказали. И только утром пенсионерка догадалась позвонить внуку, чтобы убедиться, что ему ничего не угрожает, а тот объяснил, что бабушка стала жертвой мошенников.

Подозреваемого, который забрал от дома потерпевшей деньги, удалось установить и задержать. Им оказался 27-летний мигрант, он признался, что предложение незаконного заработка получил через мессенджер. Он приехал по указанному адресу и забрал наличные, после чего ему было необходимо перечислить их на указанные счета через банкомат. За это он получал определенный процент от суммы перевода.

В ходе обыска, проведенного в гостиничном номере, снятом подозреваемым, полицейские изъяли часть похищенных денег. На задержанного завели уголовное дело о мошенничестве. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.