Артисты воронежских театров сыграют спектакль в поддержку Никитинского

фото Никитинского театра

13 ноября в Доме архитектора пройдет актерский «сейшн» в стиле ЧИО - честно, интимно, откровенно - документальные монологи артистов об актерской жизни, талантах, упущенных возможностях и многом другом. Актеры воронежских театров объединились и создали спектакль «Тамара Владимировна, а где брать энергию?» в поддержку Никитинского - собранные средства пойдут на нужды труппы. Ведь осенью открыли сезон все воронежские театры кроме Никитинского. Труппа пока обживает новый «дом», занимаясь ремонтом помещения.

- На время ремонта мы вынуждены сделать почти полную остановку. Но как лучше рассказать о театре и о том, что он продолжает работать даже без своей площадки? Конечно через людей, которые и есть театр. Через актеров. Кто эти люди, которые создают театр? Чем они дышат? Зачем им нужен театр? Команда из 10 актеров воронежских театров сделала проект, в котором каждый из участников дал интервью одному из коллег. Это разговор от первого лица, в котором каждый из артистов расскажет, почему актерская профессия - это круто, - сообщили в Никитинском театре.

Получилось 10 историй с трогательными и живыми историями артистов, в которых они раскроются как личности, как люди, занимающиеся искусством.

Идея принадлежит Камилю Тукаеву. В спектакле участвуют также Тамара Цыганова, Вячеслав Гардер, Мария Щербакова, Борис Алексеев, Марина Демьяненко, Андрей Клочков, Андрей Лунев, Мария Конотоп, Александра Сабаева.

Начало в 14.00, 16+