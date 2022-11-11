Воронежцы сообщили о ночной поножовщине у «Галереи Чижова»

ЧП произошло на улице Кольцовской недалеко ТЦ «Галерея Чижова» в ночное время. Мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожего. Об этом 11 ноября сообщили горожане в группе «Мой и твой Воронеж» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МВД по региону информацию о случившемся подтвердили. Там пояснили, что полицейские задержали подозреваемого. Сейчас правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. И пообещали чуть позже дать более развернуты комментарий.