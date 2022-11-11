Воронежские спортсмены завоевали девять медалей на чемпионате страны и всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию

Воронежцы выступили в Геленджике очень здорово. Фото: cspsk-vrn.ru

В городе-курорте Геленджике завершились всероссийские соревнования и чемпионат России по спортивному ориентированию. В них участвовали сильнейшие спортсмены страны. В программе соревнований были кросс-классика, кросс-лонг-общий старт, кросс-эстафета (2 человека), кросс-марафон и кросс-выбор. Почти все забеги проходили в лесных районах в пригороде Геленджика. Воронежские спортсмены завоевали на этих очень представительных стартах девять медалей, в том числе одну золотую, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В первый день соревнований в кросс-классике среди спортсменов не старше 15 лет воронежцы завоевали две медали. Серебро взял Максим Малыгин, а Мария Репина в этом виде программы замкнула тройку сильнейших. Еще одну бронзу завоевала Мария Кустова, выступавшая среди девушек до 19 лет, а Михаил Кулешов занял третье место в чемпионате России.

Дальше спортсмены бежали кросс-лонг с общего старта. Снова стал вторым Максим Малыгин. Он всего четыре секунды он уступил победителю Макару Никишину из Саратовской области. Мария Кустова во второй день борьбы разменяла бронзу на золото. Серебряный призер Ольга Шмайлова проиграла нашей спортсменке больше минуты. В шаге от пьедестала остановился в рамках чемпионата страны Михаил Кулешов.

В третий день соревнований воронежцы пополнили свою копилку еще двумя медалями в кросс-эстафете-2 человека. Степан Шелковников и Максим Малыгин среди юношей до 15 лет завоевали серебро, пропустив вперед только Алексея Щербакова и Егора Волкова из Самарской области.

Вторыми в этом возрасте стали и наши девушки Анастасия Соболева и Мария Репина. Они уступили спортсменкам из Краснодарского края Ольге Райлян и Дарье Петровой. В чемпионате страны эту эстафету бежали у мужчин Александр Малыгин и Михаил Кулешов, а у женщин Анна Державина и Александра Войтова. Обе наши команды стали пятыми.

В заключительный день соревнований Мария Кустова пополнила свою коллекцию медалей серебром, завоевав его в дисциплине кросс-марафон. В итоге она привезла из Геленджика медали всех достоинств.