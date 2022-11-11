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НовостиСпорт11 ноября 2022 9:19

Воронежцы завоевали три медали на чемпионате страны и всероссийском турнире по стрельбе из пневматического пистолета

В турнире участвовали спортсмены из 34 регионов РФ
Юрий КОЗЛОВ
Наши стрелки привезли из Тулы домой три медали.

Наши стрелки привезли из Тулы домой три медали.

Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские стрелки достойно выступили в Туле на чемпионате страны и всероссийском турнире для спортсменов 11-15 лет по практической стрельбе из пневматического пистолета. В турнирах участвовали более 300 спортсменов из 34 регионов страны. Наши спортсмены завоевали два серебра и бронзу.

- В «стандартном» классе у женщин третье место заняла Дарья Черных. Вперед она пропустила соперниц из Московской области и РСО-Алания. В рамках всероссийского турнира в «открытом» классе серебро на счету Егор Кузнецов. Он уступил лишь Виктору Игнатьева из Республики Марий Эл. Еще одно второе место у воронежца Артема Амелехина. Он завоевал серебро в дуэльной стрельбе в «стандартном» классе. Первым в этом виде соревнований стал Иван Машьянов из Башкортостана, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.