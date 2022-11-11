Житель Воронежской области угнал у соседа "семерку", чтобы доехать до родственников

Жителю Семилукского района нашли угнанную "семерку".

40-летний житель села Казинка не обнаружил ВАЗ-21074, припаркованный позади дома. Владелец беспечно оставил ключи от замка зажигания в салоне - и вот результат.

Машину нашли брошенной. А угонщика задержали: ранее судимый за аналогичные преступления 35-летний мужчина признался, что ему нужно было добраться до родственников в Землянск, он знал, где стоит соседская машина, и что ключи тот оставляет в автомобиле. Рецидивист якобы планировал вернуть автомобиль, но его срочно вызвали на работу, поэтому легковушку он бросил. Теперь ему придется ответить за угон.