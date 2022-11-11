В Воронежской области снова увеличилась суточная заболеваемость коронавирусом

Пандемия коронавируса пока не уходит из Воронежской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Продолжает ухудшаться ситуация с пандемией коронавируса. Уже третьи сутки увеличивается число заразившихся. На этот раз на утро пятницы, 11 ноября, сообщили о 103 новых заболевших жителях Воронежской области, 24 из них попали в больницы. Для сравнения: 10 ноября их было 99, 9 ноября – 87, 8-го – 71. Всего же за время пандемии заразились коронавирусом 467 579 наших земляков.

На этот раз никто не умер от ковидных осложнений. Не было смертей и на утро 10 ноября. В начале дня 9 ноября сообщали об одной жертве коронавируса.

Тревожит и то, что уменьшается количество выздоровевших. На утро 11 ноября сообщили о 99 жителях Воронежской области, избавившихся от этой опасной болезни. При том, что на начало дня 10 ноября их было 144.