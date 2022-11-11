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НовостиОбщество11 ноября 2022 8:58

В Воронежской области снова увеличилась суточная заболеваемость коронавирусом

На этот раз заразились 103 человека
Юрий КОЗЛОВ
Пандемия коронавируса пока не уходит из Воронежской области.

Пандемия коронавируса пока не уходит из Воронежской области.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Продолжает ухудшаться ситуация с пандемией коронавируса. Уже третьи сутки увеличивается число заразившихся. На этот раз на утро пятницы, 11 ноября, сообщили о 103 новых заболевших жителях Воронежской области, 24 из них попали в больницы. Для сравнения: 10 ноября их было 99, 9 ноября – 87, 8-го – 71. Всего же за время пандемии заразились коронавирусом 467 579 наших земляков.

На этот раз никто не умер от ковидных осложнений. Не было смертей и на утро 10 ноября. В начале дня 9 ноября сообщали об одной жертве коронавируса.

Тревожит и то, что уменьшается количество выздоровевших. На утро 11 ноября сообщили о 99 жителях Воронежской области, избавившихся от этой опасной болезни. При том, что на начало дня 10 ноября их было 144.