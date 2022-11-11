Воронежцы с улицы Энтузиастов просят отремонтировать дорогу

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

Жители частного сектора на улице Энтузиастов обратились в управу Ленинского района с просьбой о ремонте дороги и благоустройстве прилегающих проездов.

10 ноября глава района Сергей Ситников с представителями облдумы и районного комбината благоустройства выехал на место и встретился с местными жителями.

- Действительно, здесь давно не было ремонта. Управой района сформирован перечень улиц частного сектора, где необходим капитальный ремонт проезжей части, и передан в управление дорожного хозяйства для включения в план работы, - сказал Сергей Ситников.

А пока чиновники пообещали провести фрагментарный ремонт асфальта на улице Энтузиастов.