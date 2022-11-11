Воронежский драмтеатр сыграет "Короля Лира" в поддержку мобилизованных

Король Лир Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

26 ноября театр драмы имени Кольцова сыграет благотворительный спектакль «Король Лир» в поддержку мобилизованных из Воронежской области. Средства от продажи билетов перечислят в Воронежский областной фонд социальной поддержки населения для оказания помощи землякам, участвующим в СВО.

Постановка Зураба Нанобашвили «Король Лир» стала победителем театрального конкурса «Браво-2021» в номинации «Спектакль сезона». Главную роль в спектакле играет худрук театра Владимир Петров. Одна из величайших трагедий мировой литературы уже более 400 лет не сходит с мировых театральных подмостков. История о грандиозной личности, о безграничной власти и ее утрате, крушении иллюзий, предательстве близких и потере всего, что составляло смысл жизни. И, конечно, о безграничной любви.

Начало в 18.00, 18+