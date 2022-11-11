Воронежцам напомнили об алгоритме действий в случае эвакуации

схема от управления по делам ГО и ЧС

Управление по делам ГО и ЧС Воронежа поделились с горожанами памяткой по алгоритму действий в случае эвакуации.

Спасатели напоминают, что паника при эвакуации может привести к травмам, поэтому и важно выучить алгоритм сборов.

При эвакуации с собой необходимо взять: из документов паспорт, военный билет, пенсионное удостоверение, свидетельство о браке, о рождении детей, СНИЛС, деньги, продукты на 2-3 дня, воду, одежду, удобную обувь, предметы личной гигиены, лекарства.

Покидая квартиру, необходимо выключить электроприборы, закрыть окна, отключить газ, перекрыть водопровод, закрыть дверь.

Обязательно перед выходом с вещами необходимо внимательно прочитать объявление, вывешенное на доме, о месте расположения сборного эвакуационного пункта (СЭП): адрес и маршрут следования и срок прибытия на СЭП.