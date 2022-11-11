На трассе под Воронежем "восьмерка" врезалась в ограждение: пострадал 9-летний ребенок

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Полицейские устанавливают обстоятельства наезда автомобиля на препятствие в Бобровском районе, которое произошло 10 ноября.

Около 00.45 на 637-м километре автодороги М-4 «Дон» 41-летняя автоледи на ВАЗ-21083, следовавшая со стороны Ростова-на-Дону в сторону Москвы, нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справилась с управлением и врезалась в металлическое барьерное ограждение слева по ходу движения.

В ДТП пострадал 9-летний пассажир, ребенка с травмами доставили в больницу.