В Воронежской области на пожаре в жилом доме погиб мужчина

Пожар в Ольховатском районе потушили быстро, но спасти хозяина дома не смогли. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В четверг, 10 ноября, трагически завершился пожар в селе Бугаевка Ольховатского района. На улице Январской в 16.44 в жилой доме 6х8 метров загорелась кухня 2,5х2 м.

Пламя тушили восемь сотрудников МЧС, приехавших на двух пожарных машинах. Огонь ликвидировали в 16.56. Он уничтожил диван на площади 2 кв.м. На месте пожара обнаружили тело 62-летнего хозяина дома. Вероятная причина возгорания - нарушение правил безопасности при пользовании электроплиткой.

Еще два пожара случились ночью и ранним утром в пятницу, 11 ноября.

В поселке Мичуринский Эртильского района на улице Дорожной вспыхнул четырехквартирный дом 13х30 метров. Сотрудников МЧС вызвали на пожар в 00.52. На место ЧП выехали 10 человек на четырех машинах. С огнем справились в 1.14. Но к тому моменту пламя уже уничтожило веранду 3х4м, на площади 15 кв.м. рухнула крыша. На пожаре никто не пострадал.

А в 5.56 сообщили о пожаре в Калаче на улице Гагарина. На место возгорания выезжали восемь специалистов МЧС на двух машинах. Пожар потушили в 6.02. В жилом доме 6х8 м в комнате 3х4м повреждены огнем диван и пол на общей площади 2 кв.м. По оперативным данным, пострадавших нет.