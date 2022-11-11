Небо над Воронежем закрыли до 21 ноября

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Воронежский аэропорт по-прежнему остается закрытым. Режим временного ограничения полетов продлили до 21 ноября, сообщили в Росавиации.

Временно ограничены полеты в аэропорты 11 российских городов, в том числе в соседние Белгород, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону.

- Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, - отметили в федеральном агентстве воздушного транспорта.