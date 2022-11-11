В Воронеже выступят музыкальные вундеркинды

Афиша ВКЗ

18 ноября в Воронежском концертном зале в рамках абонемента №4 «Steinway & Sons приглашает» с симфоническим оркестром ВКЗ выступят солисты-вундеркинды Елисей Мысин и Захар Внутских. Юных пианистов, постоянных участников проектов Дениса Мацуева неспроста называют «новыми Моцартами».

Елисей Мысин из Ставрополя в свои 11 лет уже известный пианист и композитор. Финалист Всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица», лауреат международных конкурсов, обладатель главной награды «Золотой Парнас» на XVll Международном форуме пианистов Bieszczady bez granic (Польша,февраль 2022). Сыграл главную роль в фильме «Про Лелю и Миньку» по рассказам Зощенко (2020). Захар Внутских из Перми - лауреат международных конкурсов, победитель ХХ Молодежных Дельфийских игр России (2021) и ХV Молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ (2021).

В первом отделении программы прозвучат Концерт №1 G-dur для фортепиано с оркестром Равеля, Концерт для фортепиано с оркестром a moll ор. 16, 1-я часть Грига, во втором отделении - концерты Шора.

Начало в 19.00, 6+