Воронежцам показывают 60 уникальных кукол

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В музее имени Крамского открылась выставка «История прекрасных кукол». Фарфоровые красавицы XIX века именитых фабрик Франции и Германии, «Ренессанс антикварных кукол» от Любови Фартушной из Краснодара, вселенная харизматичных ангелов Марины Овчаренко из Калуги, сказочные и таинственные куклы с частичкой души от Татьяны Велес из Ямало-Ненецкого автономного округа, характерные образы, продуманные до мельчайших деталей, от воронежской кукольницы с мировым именем Ларисы Гуцевой. На выставке представлено более 60 уникальных экспонатов.

- В основу экспозиции легли антикварные куклы из коллекции художника и мецената Светланы Пчельниковой, собранные и отреставрированные ею для Александровского дворца в Царском селе. Выставка дополнена современными авторскими куклами художников, которые, отдавая дань прошлому, создают шедевры кукольного искусства, - отметили в музее.

Выставка на третьем этаже музея продлится до 22 января 2023 года, 0+