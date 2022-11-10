Доверчивая жительница Воронежской области отдала экстрасенсу-аферистке из Оренбурга свыше полумиллиона рублей

В Борисоглебский городской суд поступило уголовное дело по части 3 статьи 159 (мошенничество, то есть в хищении чужого имущества путем обмана в крупном размере). Об этом информирует пресс-служба горсуда.

Как выяснилось во время предварительного следствия, жительница Оренбургской области Ю. разместила в ноябре 2018 года объявление в интернете о своей способности решать проблемы с помощью экстрасенсорной магии. В те же самые сроки пострадавшая Г. из Борисоглебска вышла на связь с аферисткой и согласилась оплачивать магические обряды по снятию наложенной порчи. В итоге с ноября 2018 года по январь 2019 года Г. совершила 11 переводов на банковскую карту Ю. на общую сумму 580 666 рублей.

За эти мошеннические действия законом предусмотрено наказание от штрафа в размере до 500 тысяч рублей до лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.