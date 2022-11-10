Воронежские гандболисты стартовали в чемпионате России с шести побед

С мячом Артемий Бондаренко (№ 6). Фото со страницы ГК "Воронеж" в VK.

Переиграв во втором матче столичный коллектив «МССУОР №2 – Академия» (30:29), гандбольный клуб «Воронеж» не смог удержаться на первом месте в высшей лиге чемпионата России среди мужских команд. Виной тому разгромные победы волгоградского «Каустика».

Дело в том, что в российском гандболе просматривается серьезное расслоение. Как в Суперлиге, так и в высшей лиге. Так вот воронежцы, поставившие перед собой задачу выхода в элитный дивизион, идут без осечек. Как и белгородский «Технолог-Спартак». В активе каждого клуба по шесть побед в шести стартовых матчах. При этом наши земляки занимают второе место, а географические соседи – третье. Всему виной взбалмошное решение Федерации гандбола России о включении по ходу сезона в число участников турнира казанского «Зиланта». Календарь, естественно, раздулся за счет матчей татарского клуба. А первым соперником «Зиланта» стал «Каустик». В итоге, обменявшись победами с казанцами, «Каустик» вышел на промежуточное первое место. Хотя у волгоградцев уже в пассиве два поражения, они при шести победах опережают «Воронеж» и «Технолог-Спартак» за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. У них «плюс 132», у парней Алексея Доронкина «плюс 79», у белгородцев – «плюс 48».

Что касается показателей ГК «Воронеж» во втором матче с фарм-клубом московского ЦСКА, то в ТОП-3 самых результативных игроков нашей команды вошли – Евгений Грибков (девять мячей), Павел Матвеев (восемь) и Владимир Немцев (три). Следующие матчи воронежцы проведут 19 и 20 ноября в Омске с местным «Скифом-Юниор» (восьмое место, ноль очков). Первая встреча начнется в 13:00 вторая – в 10:00.