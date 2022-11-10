В Воронеже отметили заслуги руководителей образовательных организаций

Фото мэрии Воронежа

В Воронеже награды получили директора школ и заведующие детскими садами Левобережного района. Торжественная церемония прошла в большом зале администрации Воронежа. Пришедших на мероприятие поздравил депутат областной Думы Владимир Рожков.

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Парламентарий по избирательному округу № 4, в который входит Левобережный район и пригородные микрорайоны Масловка, Никольское, Таврово, активно работает с образовательными учреждениями. Поздравили педагогов также вице-мэр Надежда Савицкая, руководители управлений социального блока администрации – Любовь Кулакова, Андрей Харитонов и Александр Бахтин.

По словам Надежды Савицкой, в Левобережном районе функционируют 26 общеобразовательных школ и 39 дошкольных учреждений.

- Мы можем с уверенностью говорить о том, что они на высоком уровне реализуют образовательные услуги, их педагогические коллективы достойно воспитывают наше подрастающее поколение. Поэтому мы с удовольствием откликнулись на предложение о награждении областными наградами наших руководителей и порекомендовали лучших из лучших, работающих в Левобережном районе, – отметила вице-мэр.

Фото мэрии Воронежа

ГРАМОТЫ И ПРЕМИИ

Депутат Владимир Рожков вручил виновникам торжества почетные грамоты и денежные сертификаты на развитие учреждений, которые они возглавляют. И поблагодарил от себя и от имени председателя регионального парламента Владимира Нетесова за их многолетний добросовестный труд.

– Сейчас непростое, динамичное время, когда события разного характера происходят практически ежечасно. Поэтому педагогические коллективы под вашим умелым руководством помимо своей основной важной работы по обучению и воспитанию подрастающего поколения, должны профессионально, доброжелательно доносить правдивую информацию не только до детей, но и их родителей, – подчеркнул Владимир Рожков.

А ДЕНЬГИ - НА ОБУСТРОЙСТВО

Среди тех, кто получил награды, была и директор общеобразовательной школы №77 в Масловке Валентина Латынина. Она поблагодарила депутата облДумы за оказанное внимание и рассказала, как идет строительство пристройки к учреждению, которая рассчитана на 370 учащихся. Уже завершен ремонт фасада и крыши основного здания школы. Возведение нового объекта и реконструкцию держит на личном контроле глава Воронежа Вадим Кстенин. А на средства полученного ею денежного сертификата обустроят новое пространство.

– Владимир Иванович также принимает активное участие и оказывает нам помощь в организации работ по расширению и приведению в порядок нашей школы, за что мы ему очень благодарны! Мы непросто работаем, мы служим своему делу, чтобы активно и качественно развивать отрасль образования города, – подытожила Валентина Латынина.